Баскаков Илья Васильев
Место рождения
Дата рождения14.07.1904 ст.
Дата смерти06.07.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1904 ст.
И332Оп1Д3_0097.jpg, "Покровская церковь С.Беловка Усманского уезда"
Крещение
15.07.1904 ст.
Крещение: 15.07.1904, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Ефим Максимов. Крёстная мать: Вострикова (Баскакова) Елена Трофимова. Покровская церковь.
Смерть
06.07.1905 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Причина смерти: от кори.