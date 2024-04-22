Баскаков Илья Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскаков Илья Васильев

Баскаков Илья Васильев

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.07.1904 ст.

Дата смерти

06.07.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1904 ст.

Отец: Баскаков Василий Трофимов

Мать: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
И332Оп1Д3_0097.jpg, "Покровская церковь С.Беловка Усманского уезда"
Крещение
15.07.1904 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение: 15.07.1904, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Ефим Максимов. Крёстная мать: Вострикова (Баскакова) Елена Трофимова. Покровская церковь.
Смерть
06.07.1905 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Причина смерти: от кори.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close