Баскаков Сергей Васильев
Место рождения
Дата рождения23.10.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.09.1906 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Пахомов Матвей Никитин. Крёстная мать: Быханова (Баскакова) Пелагея Трофимова. Покровская церковь. Ссылки на исто... Показать все
Рождение
23.10.1906 ст.
1906, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Военная служба
С 07.08.1941 по 27.11.1941
Служба в армии: с 07.08.1941 по 27.11.1941. Баскаков Сергей Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: 1906 Место рождения: Воронежская обл., Верхнехавский р-н, Беловка Наименование военком... Показать все
Попал в плен (военное)
С 27.11.1941 по 12.04.1945
Нахождение в плену: с 27.11.1941 по 12.04.1945. 27.11.1941 Попал в плена в районе Малой Вишеры. [2]. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66447862/?backurl=/heroes/... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно