Баскаков Иоанн Васильев
Место рождения
Дата рождения14.04.1909 ст.
Дата смерти09.06.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
14.04.1909 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
16.04.1909 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Баскаков Фома Васильев. Крёстная мать: Романцова Федосия Григорьева. Покровская церковь.
Смерть
09.06.1909 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Причина смерти: от поноса. Захоронение: 23(10).06.1909, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. ... Показать все