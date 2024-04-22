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Баскаков Иоанн Васильев

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.04.1909 ст.

Дата смерти

09.06.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909 ст.

Отец: Баскаков Василий Трофимов

Мать: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
16.04.1909 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Баскаков Фома Васильев. Крёстная мать: Романцова Федосия Григорьева. Покровская церковь.
Смерть
09.06.1909 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Причина смерти: от поноса. Захоронение: 23(10).06.1909, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. ... Показать все
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