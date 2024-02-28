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Баскаков Трофим Фадеев

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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Рождение
Неизвестно

Отец: Баскаков Фадей

Мать: не указана

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Баскаков Василий Трофимов

Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Быханова Пелагея Трофимова

Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Баскаков Иван Трофимов

Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Баскаков Стефан Трофимов

Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.05.1886 ст.

Дочь: Вострикова Елена Трофимова

Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния МК Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда Тамбовской губернии. Местонахождение: ГАВО. И332Оп1Д1_0085.jpg,
Рождение ребёнка
10.08.1889 ст.

Дочь: Баскакова Наталья Трофимова

Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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