Баскаков Трофим Фадеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Баскаков Фадей
Мать: не указана
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Баскаков Василий Трофимов
Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Быханова Пелагея Трофимова
Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1882 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.05.1886 ст.
Дочь: Вострикова Елена Трофимова
Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния МК Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда Тамбовской губернии. Местонахождение: ГАВО. И332Оп1Д1_0085.jpg,
Рождение ребёнка
10.08.1889 ст.
Дочь: Баскакова Наталья Трофимова
Мать ребёнка: Баскакова Агафья Андреева
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно