Баскаков Стефан Трофимов
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Баскаков Трофим Фадеев
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
1901 ст.
01.?.1901, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1902 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
1905 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.
Сын: Баскаков Алексей Степанов
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
20.03.1909 ст.
Сын: Баскаков Гавриил Степанов
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. И332Оп1Д4_0007.jpg.
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.
Дочь: Баскакова Елена Степанова
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
29.06.1915 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Смерть
Неизвестно