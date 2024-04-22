Баскаков Стефан Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскаков Стефан Трофимов

Баскаков Стефан Трофимов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Баскаков Трофим Фадеев

Мать: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
1901 ст.

Жена: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
01.?.1901, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1902 ст.

Сын: Баскаков Михаил Степанов

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Баскаков Иоанн Степанов

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.

Сын: Баскаков Алексей Степанов

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
20.03.1909 ст.

Сын: Баскаков Гавриил Степанов

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. И332Оп1Д4_0007.jpg.
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.

Дочь: Баскакова Елена Степанова

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
29.06.1915 ст.

Сын: Баскаков Андрей Степанов

Мать ребёнка: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close