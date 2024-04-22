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Баскаков Алексей Степанов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.10.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1907 ст.

Отец: Баскаков Стефан Трофимов

Мать: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
02.10.1907 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д3_0231.jpg.
Смерть
Неизвестно
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