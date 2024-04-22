Баскаков Алексей Степанов
Место рождения
Дата рождения01.10.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1907 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
02.10.1907 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д3_0231.jpg.
Смерть
Неизвестно