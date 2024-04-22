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Баскаков Андрей Степанов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.06.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1915 ст.

Отец: Баскаков Стефан Трофимов

Мать: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
02.07.1915 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение: 15(02).07.1915, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Попов Григорий Кондратьев. Крёстная мать: Попова Степанида Федорова. Покровская церковь.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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