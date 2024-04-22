Баскаков Андрей Степанов
Место рождения
Дата рождения29.06.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1915 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
02.07.1915 ст.
Крещение: 15(02).07.1915, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Попов Григорий Кондратьев. Крёстная мать: Попова Степанида Федорова. Покровская церковь.... Показать все
Смерть
Неизвестно