Баскакова Агафья Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти12.09.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1851
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Баскаков Василий Трофимов
Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Быханова Пелагея Трофимова
Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.05.1886 ст.
Дочь: Вострикова Елена Трофимова
Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния МК Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда Тамбовской губернии. Местонахождение: ГАВО. И332Оп1Д1_0085.jpg,
Рождение ребёнка
10.08.1889 ст.
Дочь: Баскакова Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
12.09.1889 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. От родов.