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Баскакова Агафья Андреева

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

12.09.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Баскаков Василий Трофимов

Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Быханова Пелагея Трофимова

Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Баскаков Иван Трофимов

Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Баскаков Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.05.1886 ст.

Дочь: Вострикова Елена Трофимова

Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния МК Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда Тамбовской губернии. Местонахождение: ГАВО. И332Оп1Д1_0085.jpg,
Рождение ребёнка
10.08.1889 ст.

Дочь: Баскакова Наталья Трофимова

Отец ребёнка: Баскаков Трофим Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
12.09.1889 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. От родов.
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