Быханова (Баскакова) Пелагея Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: Баскаков Трофим Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
02.10.1896 ст.
Муж: Быханов Федор Павлов
Бракосочетание: 14(02).10.1896, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. стр.57.
Смерть
Неизвестно