Быханова (Баскакова) Пелагея Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быханова (Баскакова) Пелагея Трофимова

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Баскаков Трофим Фадеев

Мать: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
02.10.1896 ст.

Муж: Быханов Федор Павлов

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание: 14(02).10.1896, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. стр.57.
Смерть
Неизвестно
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