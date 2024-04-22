Вострикова (Баскакова) Елена Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Баскакова) Елена Трофимова

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1886 ст.

Отец: Баскаков Трофим Фадеев

Мать: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния МК Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда Тамбовской губернии. Местонахождение: ГАВО. И332Оп1Д1_0085.jpg,
Крещение
15.05.1886 ст.
Крещение: 27(15).05.1886, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Никонов Георгий Андреев. Крёстная мать: Кубинова Анастасия Силуанова. Покровская церковь... Показать все
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Муж: Востриков Тимофей Казмин

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание: 06(21).03(02).1907, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Свидетели: Востриков Иван Филиппов, Баскаков Александр Максимов. Ссылки на источники: [1]. И3... Показать все
Смерть
Неизвестно
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