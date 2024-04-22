Вострикова (Баскакова) Елена Трофимова
Место рождения
Дата рождения14.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
14.05.1886 ст.
Отец: Баскаков Трофим Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния МК Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда Тамбовской губернии. Местонахождение: ГАВО. И332Оп1Д1_0085.jpg,
Крещение
15.05.1886 ст.
Крещение: 27(15).05.1886, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Никонов Георгий Андреев. Крёстная мать: Кубинова Анастасия Силуанова. Покровская церковь... Показать все
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Бракосочетание: 06(21).03(02).1907, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Свидетели: Востриков Иван Филиппов, Баскаков Александр Максимов. Ссылки на источники: [1]. И3... Показать все
Смерть
Неизвестно