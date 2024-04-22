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Востриков Тимофей Казмин

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Жена: Вострикова Елена Трофимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание: 06(21).03(02).1907, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Свидетели: Востриков Иван Филиппов, Баскаков Александр Максимов. Ссылки на источники: [1]. И3... Показать все
Смерть
Неизвестно
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