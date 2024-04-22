Востриков Тимофей Казмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1889 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Бракосочетание: 06(21).03(02).1907, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Свидетели: Востриков Иван Филиппов, Баскаков Александр Максимов. Ссылки на источники: [1]. И3... Показать все
Смерть
Неизвестно