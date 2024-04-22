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Баскакова Елена Степанова

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.07.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911 ст.

Отец: Баскаков Стефан Трофимов

Мать: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
05.07.1911 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Востриков Тимофей Казмин. Крёстная мать: (Попова) Марина Григорьева. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д4_0085.jpg. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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