Баскакова Елена Степанова
Место рождения
Дата рождения04.07.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
05.07.1911 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Востриков Тимофей Казмин. Крёстная мать: (Попова) Марина Григорьева. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д4_0085.jpg. ... Показать все
Смерть
Неизвестно