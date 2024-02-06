Баскакова (Попова) Марфа Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
1901 ст.
01.?.1901, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Стефан Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
1905 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Стефан Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.
Сын: Баскаков Алексей Степанов
Отец ребёнка: Баскаков Стефан Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
20.03.1909 ст.
Сын: Баскаков Гавриил Степанов
Отец ребёнка: Баскаков Стефан Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. И332Оп1Д4_0007.jpg.
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.
Дочь: Баскакова Елена Степанова
Отец ребёнка: Баскаков Стефан Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
29.06.1915 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Стефан Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Смерть
Неизвестно