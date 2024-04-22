Баскаков Гавриил Степанов
Место рождения
Дата рождения20.03.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1909 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. И332Оп1Д4_0007.jpg.
Крещение
22.03.1909 ст.
Крёстный отец: Быханов Федор Павлов. Крёстная мать: (Попова) Пелагея Григорьева. Покровская церковь с.Беловка Усманский уезд Тамбовская губерния.
Ранение
1943
Ранение: 1943. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 223 армейский запасной стрелковый полк , 223 азсп 55 А Выбытие из воинской части: 19.... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Служба в армии: с 15.07.1941. Воинское звание: краснофлотец. Картотека моряков Место рождения: Воронежская обл., Верхне-Хавский р-н, д. Беловка Наименование военкомата: Верхне-Хавский РВК, Воронежска... Показать все
Смерть
Неизвестно