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Баскаков Гавриил Степанов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.03.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1909 ст.

Отец: Баскаков Стефан Трофимов

Мать: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. И332Оп1Д4_0007.jpg.
Крещение
22.03.1909 ст.
Крёстный отец: Быханов Федор Павлов. Крёстная мать: (Попова) Пелагея Григорьева. Покровская церковь с.Беловка Усманский уезд Тамбовская губерния.
Ранение
1943
Ранение: 1943. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 223 армейский запасной стрелковый полк , 223 азсп 55 А Выбытие из воинской части: 19.... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Служба в армии: с 15.07.1941. Воинское звание: краснофлотец. Картотека моряков Место рождения: Воронежская обл., Верхне-Хавский р-н, д. Беловка Наименование военкомата: Верхне-Хавский РВК, Воронежска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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