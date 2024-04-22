Баскаков Михаил Степанов
Место рождения
Дата рождения07.11.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
08.11.1902 ст.
21(08).11.1902, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстная мать: Вострикова (Баскакова) Елена Трофимова. Покровская церковь. Ссылки на источники: МК. И332Оп1Д3_00... Показать все
Смерть
Неизвестно