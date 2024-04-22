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Баскаков Михаил Степанов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.11.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902 ст.

Отец: Баскаков Стефан Трофимов

Мать: Баскакова Марфа Кондратова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
08.11.1902 ст.
21(08).11.1902, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстная мать: Вострикова (Баскакова) Елена Трофимова. Покровская церковь. Ссылки на источники: МК. И332Оп1Д3_00... Показать все
Смерть
Неизвестно
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