Одиноков Захар Дементьевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1851
Дата смерти04.12.1912
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Диомид Дмитриев
Мать: Доминика Семенова
Дочь: (Одинокова) Анна Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Дочь: (Одиноков) Александра Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Дочь: (Одиноков) Наталья Захровна
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Сын: Одиноков Алексей Захарович
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Дочь: Орлянкина (Одинокова) Мария Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Сын: Одиноков Василий Захарович
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Сын: Одиноков Николай Захарович
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Сын: Одиноков Владимир Захарович
Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна
Дочь: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Дочь: Калугина (Одинокова) Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Дочь: (Одинокова) Вера Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Дочь: Натаровская (Одинокова) Надежда Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Дочь: Масальская (Одинокова) Ольга Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Сын: Одиноков Сергей Захарович
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Дочь: Одинокова (Одинокова) Александра Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Дочь: Богородская (Одинокова) Варвара Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Сын: Одиноков Алексей Захарович
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична
Дочь: (Одинокова) Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична