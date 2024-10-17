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Одиноков Захар Дементьевич

Место рождения

Горнечная, Авчининская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

29.08.1851

Дата смерти

04.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1851

Отец: Диомид Дмитриев

Мать: Доминика Семенова

Горнечная, Авчининская волость, Малоярославецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинокова Дарья Григорьевна

Крещение
30.08.1851
восприемники: приходской дьячок Феоктист Алексеев и Неделинской вол., села Поречья крестьянина Семена Лукина жена Ксения Максимова
Рождение ребёнка
?.12.1876

Дочь: (Одинокова) Анна Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
13.03.1880

Дочь: (Одиноков) Александра Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: (Одиноков) Наталья Захровна

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Одиноков Алексей Захарович

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Орлянкина (Одинокова) Мария Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1886

Сын: Одиноков Василий Захарович

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1889

Сын: Одиноков Николай Захарович

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1890
крестьянин, кузнец, колесные заведения
Бракосочетание
1890

Жена: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
20.05.1890

Сын: Одиноков Владимир Захарович

Мать ребёнка: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.1891

Дочь: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

восприемники: Московский мещанин Алексей Иванов Гудков и Ярославской губ., Любимского у., Васильевской вол., д. Баренцево крестьянская девица Параскева Ильина
Рождение ребёнка
20.11.1892

Дочь: Калугина (Одинокова) Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1894

Дочь: (Одинокова) Вера Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1896

Дочь: Натаровская (Одинокова) Надежда Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Масальская (Одинокова) Ольга Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Одиноков Сергей Захарович

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1904

Дочь: Одинокова (Одинокова) Александра Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1906

Дочь: Богородская (Одинокова) Варвара Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.01.1909

Сын: Одиноков Алексей Захарович

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1910

Дочь: (Одинокова) Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.12.1912
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: цироз печени | цироз печени
Похороны
07.12.1912
Участок 40

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