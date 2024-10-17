Орлянкина (Одинокова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлянкина (Одинокова) Мария Захаровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1885

Дата смерти

13.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
10.01.1885
восприемники: Московский цеховой кузнечного цеха Владимир Елисеев и московская мещанка Кузнечной слободы вдова Наталья Иларионова
Бракосочетание
07.06.1902

Муж: Орлянкин Константин Михайлович

Бракосочетание
01.09.1940

Муж: Свешников Дмитрий Васильевич

Смерть
13.01.1957
Причина смерти: гипетроническая болезнь, инсульт, кардиосклероз

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