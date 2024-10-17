Орлянкина (Одинокова) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1885
Дата смерти13.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1885
Крещение
10.01.1885
восприемники: Московский цеховой кузнечного цеха Владимир Елисеев и московская мещанка Кузнечной слободы вдова Наталья Иларионова
Бракосочетание
07.06.1902
Бракосочетание
01.09.1940
Смерть
13.01.1957
Причина смерти: гипетроническая болезнь, инсульт, кардиосклероз