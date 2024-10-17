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Одинокова Дарья Григорьевна

Место рождения

Горнечная, Авчининская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

19.02.1852

Дата смерти

22.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1852

Отец: Григорий

Мать: не указана

Горнечная, Авчининская волость, Малоярославецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноков Захар Дементьевич

Рождение ребёнка
?.12.1876

Дочь: (Одинокова) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Рождение ребёнка
13.03.1880

Дочь: (Одиноков) Александра Захаровна

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: (Одиноков) Наталья Захровна

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Одиноков Алексей Захарович

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Орлянкина (Одинокова) Мария Захаровна

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1886

Сын: Одиноков Василий Захарович

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1889

Сын: Одиноков Николай Захарович

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1890

Сын: Одиноков Владимир Захарович

Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.07.1890
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: воспаление легких | от воспаления легких
Похороны
24.07.1890
Участок 40

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