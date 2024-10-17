Одинокова Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1852
Дата смерти22.07.1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1852
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1876
Дочь: (Одинокова) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Рождение ребёнка
13.03.1880
Дочь: (Одиноков) Александра Захаровна
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: (Одиноков) Наталья Захровна
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Одиноков Алексей Захарович
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Орлянкина (Одинокова) Мария Захаровна
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Рождение ребёнка
14.12.1886
Сын: Одиноков Василий Захарович
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Рождение ребёнка
06.05.1889
Сын: Одиноков Николай Захарович
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Рождение ребёнка
20.05.1890
Сын: Одиноков Владимир Захарович
Отец ребёнка: Одиноков Захар Дементьевич
Смерть
22.07.1890
Причина смерти: воспаление легких | от воспаления легких
Похороны
24.07.1890
Участок 40