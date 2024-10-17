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Одиноков Николай Захарович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.05.1889

Дата смерти

27.06.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1889

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
07.05.1889
восприемники: Московский цеховой Владимир Елисеев и Московского кпеческого сына Сергея Иваннова Голосееа жена Мария Иванова
Смерть
27.06.1889
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: от желудочно-кишечного катарра | от желудочно-кишечного катарра
Похороны
28.06.1889

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