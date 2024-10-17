Одиноков Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения06.05.1889
Дата смерти27.06.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1889
Крещение
07.05.1889
восприемники: Московский цеховой Владимир Елисеев и Московского кпеческого сына Сергея Иваннова Голосееа жена Мария Иванова
Смерть
27.06.1889
Причина смерти: от желудочно-кишечного катарра | от желудочно-кишечного катарра
Похороны
28.06.1889