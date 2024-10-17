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Одиноков Василий Захарович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.12.1886

Дата смерти

09.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1886

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова Дарья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
15.12.1886
восприемники: Московский цеховой кузечного цеха Владимир Елисеев и Московской губ., Калопенского у., Глебовской вол., села Ханапина крестьянская девица Мария Иванова Карчаткина
Бракосочетание
09.09.1907

Жена: Одинокова (Скопина) Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1909

Дочь: (Одиноков) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Одинокова (Скопина) Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.08.1943
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 40

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