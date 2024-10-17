Одиноков Василий Захарович
Место рождения
Дата рождения14.12.1886
Дата смерти09.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1886
Крещение
15.12.1886
восприемники: Московский цеховой кузечного цеха Владимир Елисеев и Московской губ., Калопенского у., Глебовской вол., села Ханапина крестьянская девица Мария Иванова Карчаткина
Бракосочетание
09.09.1907
Рождение ребёнка
27.06.1909
Дочь: (Одиноков) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Одинокова (Скопина) Александра Ивановна
Смерть
09.08.1943
Похороны
Неизвестно
Участок 40