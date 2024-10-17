Диомид Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доминика Семенова
Рождение ребёнка
29.08.1851
Сын: Одиноков Захар Дементьевич
Мать ребёнка: Доминика Семенова
Горнечная, Авчининская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно