Диомид Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диомид Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доминика Семенова

Рождение ребёнка
29.08.1851

Сын: Одиноков Захар Дементьевич

Мать ребёнка: Доминика Семенова

Горнечная, Авчининская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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