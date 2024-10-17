Натаровская (Одинокова) Надежда Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натаровская (Одинокова) Надежда Захаровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.06.1896

Дата смерти

26.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Тимофей Петрович

Крещение
02.07.1896
восприемники: Московский мещанин Алексей Иванов Гудков и Московского мещанина Николая Афанасьева жена Ирина Трофимова
Бракосочетание
23.02.1951

Муж: Натаровский Александр Петрович

Смерть
26.09.1981
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: двухсторонняя застойная пневмония | двухсторонняя застойная пневмония
Похороны
29.09.1981
участок 32

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