Натаровская (Одинокова) Надежда Захаровна
Место рождения
Дата рождения30.06.1896
Дата смерти26.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.07.1896
восприемники: Московский мещанин Алексей Иванов Гудков и Московского мещанина Николая Афанасьева жена Ирина Трофимова
Бракосочетание
23.02.1951
Смерть
26.09.1981
Причина смерти: двухсторонняя застойная пневмония | двухсторонняя застойная пневмония
Похороны
29.09.1981
участок 32