Одиноков Сергей Захарович
Место рождения
Дата рождения13.01.1902
Дата смерти24.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.01.1902
восприемники: Козловский мещанин Петр Алексеев Лысов и московская цеховая девица Екатерина Михайлова Михайлова
Рождение ребёнка
23.12.1932
Дочь: (Одинокова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Одинокова (Кабанова) Валентина Ивановна
Развод
15.08.1938
Смерть
24.10.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно