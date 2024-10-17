Одиноков Сергей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдиноков Сергей Захарович

Одиноков Сергей Захарович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.01.1902

Дата смерти

24.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1902

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинокова (Кабанова) Валентина Ивановна

Крещение
17.01.1902
восприемники: Козловский мещанин Петр Алексеев Лысов и московская цеховая девица Екатерина Михайлова Михайлова
Рождение ребёнка
23.12.1932

Дочь: (Одинокова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Одинокова (Кабанова) Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
15.08.1938

Жена: Одинокова (Кабанова) Валентина Ивановна

Смерть
24.10.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.