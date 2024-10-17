Одинокова (Кабанова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти03.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1932
Дочь: (Одинокова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Одиноков Сергей Захарович
Развод
15.08.1938
Смерть
03.06.1991
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно