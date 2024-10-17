Одинокова (Кабанова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинокова (Кабанова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

03.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноков Сергей Захарович

Рождение ребёнка
23.12.1932

Дочь: (Одинокова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Одиноков Сергей Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
15.08.1938

Муж: Одиноков Сергей Захарович

Смерть
03.06.1991
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно

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