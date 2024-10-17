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Одиноков Алексей Захарович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1909

Дата смерти

?.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1909

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
5 классов
Крещение
29.01.1909
восприемники: Тамбовской губ. Козловский мещанин Петр Алексеев Лысов м дер. Горнечной крестьянка Елисавета Захаровна Одинокова
Смерть
?.04.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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