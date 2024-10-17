Одиноков Алексей Захарович
Место рождения
Дата рождения26.01.1909
Дата смерти?.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1909
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Образование
Неизвестно
5 классов
Крещение
29.01.1909
восприемники: Тамбовской губ. Козловский мещанин Петр Алексеев Лысов м дер. Горнечной крестьянка Елисавета Захаровна Одинокова
Смерть
?.04.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно