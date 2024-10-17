Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна

Место рождения

Москва, церковь Николая Чудотворца на Новом Ваганькове

Дата рождения

18.08.1891

Дата смерти

20.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1891

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова (Артамонова) Екатерина Ильинична

восприемники: Московский мещанин Алексей Иванов Гудков и Ярославской губ., Любимского у., Васильевской вол., д. Баренцево крестьянская девица Параскева Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Урюпина) Ираида Сергеевна

Отец ребёнка: Урюпина Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Урюпина Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: (Урюпина) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Урюпина Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: (Одинокова) Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Урюпина Сергей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1980
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: повторное нарушение мозгового кровообращения

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