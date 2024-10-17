Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна
Место рожденияМосква, церковь Николая Чудотворца на Новом Ваганькове
Дата рождения18.08.1891
Дата смерти20.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1891
восприемники: Московский мещанин Алексей Иванов Гудков и Ярославской губ., Любимского у., Васильевской вол., д. Баренцево крестьянская девица Параскева Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Урюпина) Ираида Сергеевна
Отец ребёнка: Урюпина Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
04.02.1911
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: (Урюпина) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Урюпина Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: (Одинокова) Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Урюпина Сергей Дмитриевич
Смерть
20.12.1980
Причина смерти: повторное нарушение мозгового кровообращения