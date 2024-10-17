(Одинокова) Маргарита Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1913
Крещение
06.05.1913
восприемники: Ярославской губ., Любимского у., Еськинской вол., д. Баринцева крестьянин Сергей Ильин Артамонов и Калужской губ., Малоярославецкого у., Овчининской вол., д. Горнечной крестьянка Екатери... Показать все
Смерть
Неизвестно