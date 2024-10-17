(Одинокова) Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Одинокова) Маргарита Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1913

Отец: Урюпина Сергей Дмитриевич

Мать: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
06.05.1913
восприемники: Ярославской губ., Любимского у., Еськинской вол., д. Баринцева крестьянин Сергей Ильин Артамонов и Калужской губ., Малоярославецкого у., Овчининской вол., д. Горнечной крестьянка Екатери... Показать все
Смерть
Неизвестно

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