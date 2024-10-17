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Урюпина Сергей Дмитриевич

Место рождения

Тамбовская губерния Липецкий уезд Сокольская волость Липецкая пригородная Слобода

Дата рождения

1885

Дата смерти

23.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Урюпина) Ираида Сергеевна

Мать ребёнка: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна

Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: (Урюпина) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: (Одинокова) Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.09.1937
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно

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