Урюпина Сергей Дмитриевич
Место рожденияТамбовская губерния Липецкий уезд Сокольская волость Липецкая пригородная Слобода
Дата рождения1885
Дата смерти23.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Урюпина) Ираида Сергеевна
Мать ребёнка: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна
Бракосочетание
04.02.1911
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: (Урюпина) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: (Одинокова) Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Урюпина (Одинокова) Елизавета Захаровна
Смерть
23.09.1937
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно