Богородская (Одинокова) Варвара Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородская (Одинокова) Варвара Захаровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.10.1906

Дата смерти

14.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906

Отец: Одиноков Захар Дементьевич

Мать: Одинокова Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
29.10.1906
Николаевская церковь на Новом Ваганькове
восприемники: Козловский мещанин Петр Алексеев Лысов и Московская цеховая девица Екатерина Михайлова Бекстова
Награда
16.02.1945
Москва, город федерального значения Москва
Медаль «За оборону Москвы»
Награда
01.06.1946
Москва, город федерального значения Москва
Медль «За доблестный труд в Великой Отечественной влйне 1941-1945гг.»
Бракосочетание
1946

Муж: Богородский Владмимир Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.08.1947

Сын: Богородский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Богородский Владмимир Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.07.1981
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: инфаркт
Похороны
17.07.1981
Митинское кладбище
участок 1
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