Богородская (Одинокова) Варвара Захаровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1906
Дата смерти14.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906
Крещение
29.10.1906
Николаевская церковь на Новом Ваганькове
восприемники: Козловский мещанин Петр Алексеев Лысов и Московская цеховая девица Екатерина Михайлова Бекстова
Награда
16.02.1945
Медаль «За оборону Москвы»
Награда
01.06.1946
Медль «За доблестный труд в Великой Отечественной влйне 1941-1945гг.»
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
31.08.1947
Сын: Богородский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Богородский Владмимир Сергеевич
Смерть
14.07.1981
Причина смерти: инфаркт
Похороны
17.07.1981
Митинское кладбище
участок 1