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Богородский Сергей Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.08.1947

Дата смерти

18.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947

Отец: Богородский Владмимир Сергеевич

Мать: Богородская (Одинокова) Варвара Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
фрезеровщик на заводе «Знамя Труда» МАПО МИГ
Образование
1965
Москва, город федерального значения Москва
среднее, школа 101
Бракосочетание
21.11.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.02.2023
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: ишимическая болезнь сердца | клинический госпиталь «Лапино»
Похороны
20.02.2023
участок 40

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