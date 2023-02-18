Богородский Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения31.08.1947
Дата смерти18.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947
Работа или профессия
Неизвестно
фрезеровщик на заводе «Знамя Труда» МАПО МИГ
Образование
1965
среднее, школа 101
Бракосочетание
21.11.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2023
Причина смерти: ишимическая болезнь сердца | клинический госпиталь «Лапино»
Похороны
20.02.2023
участок 40