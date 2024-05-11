Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Год рождения вычислен из записи о браке.
Бракосочетание
23.08.1887 ст.
Судя по информации о родителях новобрачных, их матери были родными сёстрами, так что жених с невестой приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Подобные близкородственные браки случались не... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.
Дочь: Флеер (Флеер) Шейндель Лейвиковна
Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 44об... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1889 или ?.02.1889
Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
В датировке рождения нет ясности. | Причина этого состоит в том, что в метрическую книгу синагоги г. Канска запись о рождении и обрезании Якова Флеера не была внесена. Помощник раввина в г. Канске Шма... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.
Дочь: Флеер Елена Леонтиевна
Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
деревня Пинчуга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 86об
Рождение ребёнка
30.06.1894 ст.
Сын: Флеер Вениамин Леонтьевич
Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 102о... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1897
Сын: Флеер Ерухим Фишель Лейвикович
Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 1об
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 411 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1901 год. Лист 5об-6
Смерть
Неизвестно