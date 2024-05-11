Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФлеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна

Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Каминер Александр Борисович

Мать: Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна

Год рождения вычислен из записи о браке.
Бракосочетание
23.08.1887 ст.

Муж: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Канск, город Канск, Красноярский край
Судя по информации о родителях новобрачных, их матери были родными сёстрами, так что жених с невестой приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Подобные близкородственные браки случались не... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.

Дочь: Флеер (Флеер) Шейндель Лейвиковна

Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 44об... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1889 или ?.02.1889

Сын: Флеер Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Канск, город Канск, Красноярский край
В датировке рождения нет ясности. | Причина этого состоит в том, что в метрическую книгу синагоги г. Канска запись о рождении и обрезании Якова Флеера не была внесена. Помощник раввина в г. Канске Шма... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.

Дочь: Флеер Елена Леонтиевна

Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

деревня Пинчуга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 86об
Рождение ребёнка
30.06.1894 ст.

Сын: Флеер Вениамин Леонтьевич

Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 102о... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1897

Сын: Флеер Ерухим Фишель Лейвикович

Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 1об
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.

Сын: Флеер Георгий Лейвикович

Отец ребёнка: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 411 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1901 год. Лист 5об-6
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.