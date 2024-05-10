Каминер Александр Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каминер Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна

Мать ребёнка: Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна

Год рождения вычислен из записи о браке.
Смерть
Неизвестно

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