Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ицыксон Гирш (Григорий)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна
Отец ребёнка: Каминер Александр Борисович
Год рождения вычислен из записи о браке.
Смерть
Неизвестно