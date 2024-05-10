Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каминер (Ицыксон) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ицыксон Гирш (Григорий)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каминер Александр Борисович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна

Отец ребёнка: Каминер Александр Борисович

Год рождения вычислен из записи о браке.
Смерть
Неизвестно

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