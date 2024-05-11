Флеер Елена Леонтиевна 12.05.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Елена Леонтиевна

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Место рождения

деревня Пинчуга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.05.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1893 ст.

Отец: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна

деревня Пинчуга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 86об
Работа или профессия
Неизвестно
Зубной врач
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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