Флеер Елена Леонтиевна
Место рождениядеревня Пинчуга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения12.05.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1893 ст.
Отец: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
деревня Пинчуга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 86об
Работа или профессия
Неизвестно
Зубной врач
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно