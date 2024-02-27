Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смерти25.01.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
Дата рождения вычислена из метрических записей о браке и смерти. В записи о браке (1887 г.) возраст указан 33 года, откуда год рождения получается 1853 или 1854. Если же в записи о смерти 1916 г. возр... Показать все
Бракосочетание
23.08.1887 ст.
Канск, город Канск, Красноярский край
Судя по информации о родителях новобрачных, их матери были родными сёстрами, так что жених с невестой приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Подобные близкородственные браки случались не... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.
Дочь: Флеер Шейндель Лейвиковна
Мать ребёнка: Флеер Августа (Гутя) Александровна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 44об... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1889 или ?.02.1889
Мать ребёнка: Флеер Августа (Гутя) Александровна
г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
В датировке рождения нет ясности. Причина этого состоит в том, что в метрическую книгу синагоги г. Канска запись о рождении и обрезании Якова Флеера не была внесена. Помощник раввина в г. Канске Шмая ... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.
Дочь: Флеер Елена Леонтиевна
Мать ребёнка: Флеер Августа (Гутя) Александровна
деревня Пинчуга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 86об
Рождение ребёнка
30.06.1894 ст.
Сын: Флеер Вениамин Леонтьевич
Мать ребёнка: Флеер Августа (Гутя) Александровна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 102о... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1897
Сын: Флеер Ерухим Фишель Лейвикович
Мать ребёнка: Флеер Августа (Гутя) Александровна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 1об
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.
Мать ребёнка: Флеер Августа (Гутя) Александровна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 411 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1901 год. Лист 5об-6
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1916 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Паралич сердца | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможн... Показать все