город Канск, город Канск, город Канск, Красноярский край (на 2019) — Familio

Канск

город Канск, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Города
4КАНСК. Окружный. (С предместьем Зябликовым).При р. Кане и протоке ея Тарае.502637137112641063Церковь православная 1. Еврейская молельня. Приходское училище. Больница. Почтовая станция. Острог. Заводов 3.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край
12137Канскгород краев.подч.56°12'95°43'O-46-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, город Канск
4720000001г Канск#Н/Д
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