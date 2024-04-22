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Флеер Ерухим Фишель Лейвикович

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

03.01.1897

Дата смерти

10.02.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1897

Отец: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Августа (Гутя) Александровна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 1об
Смерть
10.02.1897 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От младенческой конвульсии» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 407 - Актовые записи о смерти ... Показать все
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