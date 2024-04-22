Флеер Ерухим Фишель Лейвикович
Место рождения
Дата рождения03.01.1897
Дата смерти10.02.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1897
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 1об
Смерть
10.02.1897 ст.
Причина смерти: «От младенческой конвульсии» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 407 - Актовые записи о смерти ... Показать все