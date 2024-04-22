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Флеер Вениамин Леонтьевич

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

30.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1894 ст.

Отец: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Августа (Гутя) Александровна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 102о... Показать все
Обрезание
07.07.1894 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 102о... Показать все
Бракосочетание
25.06.1918

Жена: Флеер Антонина (Таубе) Михайловна (Мееровна)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно
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