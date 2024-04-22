Флеер (Розенталь) Антонина (Таубе) Михайловна (Мееровна)
Место рождения
Дата рождения01.12.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1895 ст.
Отец: Розенталь Меер Аронович
Мать: Розенталь Ципа
Бракосочетание
25.06.1918
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно