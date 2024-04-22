Флеер (Розенталь) Антонина (Таубе) Михайловна (Мееровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер (Розенталь) Антонина (Таубе) Михайловна (Мееровна)

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

01.12.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1895 ст.

Отец: Розенталь Меер Аронович

Мать: Розенталь Ципа

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
25.06.1918

Муж: Флеер Вениамин Леонтьевич

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно
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