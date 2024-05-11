Флеер Яков Леонтьевич 09.07.1889 или ?.02.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Яков Леонтьевич

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

09.07.1889 или ?.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1889 или ?.02.1889

Отец: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Каминер) Августа (Гутя) Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
В датировке рождения нет ясности. | Причина этого состоит в том, что в метрическую книгу синагоги г. Канска запись о рождении и обрезании Якова Флеера не была внесена. Помощник раввина в г. Канске Шма... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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