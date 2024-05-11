Флеер Яков Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1889 или ?.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1889 или ?.02.1889
Отец: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
В датировке рождения нет ясности. | Причина этого состоит в том, что в метрическую книгу синагоги г. Канска запись о рождении и обрезании Якова Флеера не была внесена. Помощник раввина в г. Канске Шма... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно