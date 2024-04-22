Флеер Георгий Лейвикович
Место рождения
Дата рождения29.06.1901 ст.
Дата смерти10.10.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1901 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 411 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1901 год. Лист 5об-6
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1901 ст.
Причина смерти: «Воспаление мозговых оболочек» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 413 - Актовые записи о смерт... Показать все