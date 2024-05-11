Флеер (Флеер) Шейндель Лейвиковна
Место рождения
Дата рождения05.07.1888 ст.
Дата смерти17.07.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1888 ст.
Отец: Флеер Леонтий (Лейвик) Федорович (Фишелевич)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 44об... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1888 ст.
Причина смерти: «От младенческой конвульсии» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти ... Показать все