Витушкина (Белозерова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Хотина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Сын: Витушкин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Дочь: Шилова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Сын: Витушкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Дочь: Смирнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Дочь: Витушкина Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Сын: Витушкин Борис Васильевич
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Дочь: Витушкина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Дочь: Витушкина Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Сын: Витушкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович
Дочь: Терентьева Пилагея Васильевна
Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович