Витушкина (Белозерова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушкина (Белозерова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Белозеров Алексей Иванович

Мать: Белозерова Ираида Григорьевна

Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Хотина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Витушкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шилова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Полтинино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Витушкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1905

Дочь: Витушкина Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Витушкин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Витушкина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витушкина Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витушкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Пилагея Васильевна

Отец ребёнка: Витушкин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витушкин Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1949
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тверицкое кладбище
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