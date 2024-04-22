Шилова (Витушкина) Анфиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти26.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учитель старообрядческой школы
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.12.1949