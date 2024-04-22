Шилова (Витушкина) Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Витушкина) Анфиса Васильевна

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Место рождения

Полтинино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

26.12.1949

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Витушкин Василий Иванович

Мать: Витушкина Александра Алексеевна

Полтинино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель старообрядческой школы
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.12.1949
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