Витушкин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Хотина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Сын: Витушкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Дочь: Шилова Анфиса Васильевна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Сын: Витушкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Дочь: Смирнова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Дочь: Витушкина Ираида Васильевна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Сын: Витушкин Борис Васильевич
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Дочь: Витушкина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Дочь: Витушкина Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Сын: Витушкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна
Дочь: Терентьева Пилагея Васильевна
Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна