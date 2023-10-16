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Витушкин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Витушкин Иван Леонтьевич

Мать: Витушкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Хотина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Витушкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шилова Анфиса Васильевна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Полтинино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Витушкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1905

Дочь: Витушкина Ираида Васильевна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Витушкин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Витушкина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витушкина Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витушкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Пилагея Васильевна

Мать ребёнка: Витушкина Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витушкина Александра Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
настоятель старообрядческого Успенского храма
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1922
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