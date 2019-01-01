деревня Елохино, деревня Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Елохино

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
384400Елохинодеревня57°52'с.ш.40°16'в.д.O-37-081

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Метрические книги Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1908-1910 год (о родившихся). 1908–1910 гг. // Гос. архив Ярославск Показать все
Метрические книги Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1908- 1912, 1915 годы (об умерших). 1908–1912 гг. // Гос. архив Яро Показать все
Метрическая книга Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1911 год (о родившихся). // Гос. архив Ярославской области. Фонд 23 Показать все
Метрическая книга Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1913 год (о родившихся). // Гос. архив Ярославской области. Фонд 23 Показать все
Метрические книги Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1914-1916 годы (о родившихся). 1914–1916 гг. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело по жалобе гр-н дер. Елохино Вятской волости к гр-нам земельного общества той же деревни о лишении земли гр-на Ватуткина А. В. 1928 г. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 176, 177. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Красный Профинтерн
78626444456д Елохинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1274Елохино, д. каз.при колодце.382101517

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Вятская волость
д. Елохино II. Вятское общество20177Вятский, Успенской церкви приход
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close