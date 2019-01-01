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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384400Елохинодеревня57°52'с.ш.40°16'в.д.O-37-081
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Где упоминается данное место
Метрические книги Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1908-1910 год (о родившихся). 1908–1910 гг. // Гос. архив Ярославск Показать все
Метрические книги Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1908- 1912, 1915 годы (об умерших). 1908–1912 гг. // Гос. архив Яро Показать все
Метрическая книга Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1911 год (о родившихся). // Гос. архив Ярославской области. Фонд 23 Показать все
Метрическая книга Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1913 год (о родившихся). // Гос. архив Ярославской области. Фонд 23 Показать все
Метрические книги Успенской старообрядческой общины дер. Елохино Вятской волости Даниловского уезда за 1914-1916 годы (о родившихся). 1914–1916 гг. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело по жалобе гр-н дер. Елохино Вятской волости к гр-нам земельного общества той же деревни о лишении земли гр-на Ватуткина А. В. 1928 г. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 176, 177. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78626444456д Елохинодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1274Елохино, д. каз.при колодце.382101517
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Елохино II. Вятское общество20177—Вятский, Успенской церкви приход