Терентьева (Витушкина) Пилагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Витушкина) Пилагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Витушкин Василий Иванович

Мать: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1987
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