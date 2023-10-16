Смирнова (Витушкина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теличкина Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1992
Минск, Минск