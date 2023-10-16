Смирнова (Витушкина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Витушкина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Витушкин Василий Иванович

Мать: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теличкина Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель
Место жительства
Неизвестно
Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1992
Минск, Минск
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