Витушкин Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти17.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Витушкина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Витушкина Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
землеустроитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1970