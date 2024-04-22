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Витушкин Борис Васильевич

Место рождения

Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.12.1970

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Витушкин Василий Иванович

Мать: Витушкина Александра Алексеевна

Елохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Витушкина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витушкина Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
землеустроитель
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
17.12.1970
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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