Хотина (Витушкина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотина (Витушкина) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1880

Дата смерти

14.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880

Отец: Витушкин Василий Иванович

Мать: Витушкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хотин Константин Константинович

Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Хотин Игорь Константинович

Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович

Браташино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Хотин Руф Константинович

Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хотин Константин Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Полтинино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.04.1975
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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