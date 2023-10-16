Хотина (Витушкина) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1880
Дата смерти14.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880
Рождение ребёнка
1911
Сын: Хотин Константин Константинович
Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Хотин Игорь Константинович
Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хотин Константин Иванович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Полтинино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.04.1975
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область